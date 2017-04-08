Блогер рассказал, чем закончилась в России попытка отправить депутатов и президента в тюрьму

Украинский блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook пишет о том, что, когда в Украине в 2014 году боевики организовали незаконный референдум по отделению Донбасса, Кремль из каждого утюга вещал о священном праве граждан высказать свою волю и проклинал «кровавую хунту», которая хочет этому помешать, а вот как поступают с организаторами всяких сомнительных референдумов в самой России в Кремле почему-то не рассказали.
Как пишет блогер, в 2015 году малоизвестная в России сталинистская организация «Армия воли народа» попыталась организовать референдум, с помощью которого хотела принять закон об ответственности власти. Суть предложенного закона была в том, чтобы россияне могли во время выборов тайно дать оценку качеству своей жизни, когда у власти были предыдущие депутатов и президент. Именно от результатов волеизъявления зависела бы судьба президента и депутатов, их либо награждали бы, либо отправляли бы в тюрьму.
По словам Казанского, инициаторы референдума создали Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» и собирались пройти все предусмотренные законами России процедуры, чтобы воплотить в жизнь свою задумку. «Идея референдума, как и сама организация, была довольно маргинальной. Вряд ли сталинистам вообще удалось бы его организовать, но проверять их организаторские способности российские власти не стали. Летом 2015 года организаторы референдума были арестованы по обвинению в экстремизме, и с тех пор так и сидят в СИЗО», – отметил блогер.