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Казанский: нужно прервать железнодорожное сообщение с ОРДЛО пока не будут освобождены наши заложники

Казанский: нужно прервать железнодорожное сообщение с ОРДЛО пока не будут освобождены наши заложники
Известный украинский журналист и блогер Денис Казансикй на своей странице в Facebook пишет о том, что после начала блокады поставок угля из ЛДНР украинцы разделились на два лагеря – одни поддерживают организаторов блокады, а другие выступают резко против таких действий. Основной аргумент против блокады – подрыв энергетической безопасности. Якобы, без угля, купленного у боевиков, у нас остановятся электростанции.

«По официальным данным «Укртрансгаза» запасы газа в хранилищах к середине января израсходованы только на 25%. Притом, что мы его с декабря 2015 не покупаем у РФ, а получаем только по реверсу. Стало быть, до конца отопительного сезона хватает с избытком», – написал Казанский.

По его мнению, украинские ТЭС вполне могут работать как на угле, так и на газе, и при нехватке одного вида топлива всегда переходят на другое. По крайней мере, так может делать большинство электростанций. Так что слухи о грядущем коллапсе слегка преувеличены. Уголь из ОРДЛО вполне можно заменять газом из Европы, а также закупками угля из ЮАР.

«Что касается самой блокады, то моя позиция известна. Кому-то могут не нравится личности ее организаторов, но при этом сами действия правильны. Не нужно покупать уголь у тех, кто каждый день в тебя стреляет. Я за полное прекращение железнодорожного сообщения хотя бы до тех пор, пока не будут освобождены наши заложники и не будут полностью прекращены обстрелы позиций ВСУ. Потом можно говорить о каком-то формате экономических отношений», – подытожил блогер.
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