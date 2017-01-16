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Казанский: на янтарном фронте новые жертвы

Казанский: на янтарном фронте новые жертвы
В Олевске Житомирской области, который является одним из центров нелегальной добычи янтаря, ночью произошла перестрелка. Один человек погиб. Есть раненные. Янтарщики устроили между собой очередную разборку. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил журналист и блогер Денис Казанский, передает replyua.net.

По информации Дениса Казанского, в Олевском районе действует один из крупнейших нелегальных клондайков под названием «Корабель». Журналисты посетили его еще в 2015 году. С тех пор он так и работает, хотя все местные чиновники и полиция прекрасно о нем знают, но продолжают бездействовать.

«В общем, уже понятно, что с разграблением янтаря нынешняя власть бороться не собирается и до выборов перемен можно не ждать. И президента, и силовиков, и народных депутатов устраивает, что в стране действуют криминальные анклавы, где толпы вооруженных людей устраивают друг с другом разборки за право грабить украинские недра. Значит, будут новые перестрелки, которые повлекут горы трупов. Представители заезжих бандитских формирований и местных жителей могут развязать новую кровавую войну», – написал Казанский.
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