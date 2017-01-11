валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Казанский: «Депутат ДНР» – настолько фейковая должность, что даже сами сепаратисты не воспринимают ее всерьез

Казанский: «Депутат ДНР» – настолько фейковая должность, что даже сами сепаратисты не воспринимают ее всерьез
Украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook пишет о том, что в оккупированной Горловке закрылся популярный в прошлом ночной клуб «Бермуды». Владелец клуба – местный авторитет Юрий Крикуленко по кличке Беня, который, по словам блогера, очень любил «ДНР» и даже стал депутатом народного совета, но это не помогло ему сохранить бизнес. На ночной клуб регулярно совершала налеты так называемая «полиция» молодой республики, которая грабила заведение, вывозила алкоголь и оборудование.

«Крикуленко жаловался Захарченко, но это не помогло. «Депутат ДНР» – настолько фейковая должность, что даже сами сепаратисты не воспринимают ее всерьез. После очередного налета клуб пришлось закрыть. По словам матери Крикуленко, «полицейские» награбили в клубе на 1,5 млн рублей, поэтому бизнес потерял всякий смысл», – написал журналист.

По его словам, есть и хорошие новости. В декабре после долгого перерыва в Горловке открылся другой ночной клуб – «Зефир», который принадлежит местному «смотрящему» Армену Саркисяну, тому самому, который возил вооруженных титушек на Майдан, и который подозревается в убийстве журналиста Веремия.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень много новостей, и почти все связаны с Россией
Важное за сутки
11 янв 2017
19511

Гройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

На заседании Кабмина Владимир Гройсман выслушал доклад Андрея Ревы, после чего заявил о том, что государство должно прекратить содержать безработных, поскольку необходимо переориентироваться на

11 янв 2017
12610

У Донецьку військові ЗСУ "знущаються" над бойовиками (ВІДЕО)

Нещодавно українські військовослужбовці, які захищають Батьківщину поряд з донецьким аеропортом, влаштували невеличку «диверсію», встановивши прямо біля позицій терористів прапор України. Відповідний

11 янв 2017
12108

Царев хочет вернуться в Украину, так как полностью разочаровался в России – журналист

Экс-нардеп Олег Царев, скрывающийся в настоящее время от преследований на российской территории, хочет вернуться на родину, так как испытал полное разочарование в российской политике. Как передает

Последние новости

Penthouse запропонував ФСБ мільйон доларів за інтимне відео Трампа

Екс-посол США в Україні: Київ отримав дуже натхненну заяву від Тіллерсона

Муждабаев: местами Трамп напоминает пресс-секретаря Путина

Доходи росіян знижуються 25 місяців поспіль – ВШЕ

У банковской системы России серьезные проблемы - аналитик

Муждабаев: «скорбный Рубикон» российской либеральной общественностью был перейден

Очільника Samsung викликали до поліції у справі про хабарництво

Доник: "победители" тендеров опять наживаются на войне в Украине

В 2017 году в Украине станет меньше банков

Прощальний твіт Барака Обами зворушив соцмережі

Сотник: выступление Тиллерсона - это нож в спину с плевком в лицо

Экологический ущерб от войны в Сирии виден из космоса - ученые

Що буде з реальними доходами українців у 2017 році

Таран рассказал, какими будут первые шаги Трампа в международной политике

Вистріл нардепа Пашинського і право українців на зброю

Суд Швейцарии вынес нестандартное решение в деле об изнасиловании

Бывшие нардепы из АРК предстанут пред судом

ОАЭ собирается инвестировать в возобновляемые источники энергии более 160 миллиардов долларов

Блогер: США – это вам не КНДР, не Россия, поэтому напрасно ломаете голову о Трампе

Человечество станет свидетелем уникального астрономического явления в 2022 году

 Новости за день