Казанский: «Депутат ДНР» – настолько фейковая должность, что даже сами сепаратисты не воспринимают ее всерьез

Украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook пишет о том, что в оккупированной Горловке закрылся популярный в прошлом ночной клуб «Бермуды». Владелец клуба – местный авторитет Юрий Крикуленко по кличке Беня, который, по словам блогера, очень любил «ДНР» и даже стал депутатом народного совета, но это не помогло ему сохранить бизнес. На ночной клуб регулярно совершала налеты так называемая «полиция» молодой республики, которая грабила заведение, вывозила алкоголь и оборудование.
«Крикуленко жаловался Захарченко, но это не помогло. «Депутат ДНР» – настолько фейковая должность, что даже сами сепаратисты не воспринимают ее всерьез. После очередного налета клуб пришлось закрыть. По словам матери Крикуленко, «полицейские» награбили в клубе на 1,5 млн рублей, поэтому бизнес потерял всякий смысл», – написал журналист.
По его словам, есть и хорошие новости. В декабре после долгого перерыва в Горловке открылся другой ночной клуб – «Зефир», который принадлежит местному «смотрящему» Армену Саркисяну, тому самому, который возил вооруженных титушек на Майдан, и который подозревается в убийстве журналиста Веремия.