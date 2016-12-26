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СпецтемаРоссийский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

Прежде, чем соваться в другие страны, и наводить там свои порядки, России стоило бы сначала разобраться с проблемами у себя дома, – блогер

Прежде, чем соваться в другие страны, и наводить там свои порядки, России стоило бы сначала разобраться с проблемами у себя дома, – блогер
Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, ее причинами могли быть техническое состояние самолета или ошибка пилотирования, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. По мнению украинского блогера и журналиста Дениса Казанского, россияне сами подтвердили догадки экспертов о том, что экономика России трещит по швам.

По словам Дениса Казанского, сначала два истребителя упали в океан с плывущего в Сирию «Адмирала Кузнецова», теперь не долетел направлявшийся туда пассажирский самолет с военным хором. Так бывает, когда бедная страна, экономика которой держится на вывозе сырья, пыжится изобразить из себя сверхдержаву, а лживые понты ее бездарных руководителей замещают здравый смысл.

«Прежде, чем соваться в другие страны и наводить там свои порядки, стоит сначала разобраться с проблемами у себя дома, повысить уровень жизни своих граждан, построить новые самолеты и корабли, выяснить, почему люди пьют лосьоны для ванн. В Кремле же решили, что убивать людей в Сирии и Украине куда важнее, чем заниматься созиданием в России. Отсюда и результат», – резюмировал блогер.
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