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Вакансії Алчевська. Попрацюй на ЛНР за 500 гривень в місяць

Вакансії Алчевська. Попрацюй на ЛНР за 500 гривень в місяць
Як передає replyua.net, український журналіст і блогер Денис Казанський розповів, як в одній з алчевських груп виклали фотографію оголошення в місцевій газеті. Це вакансії, які пропонує Алчевський міський центр зайнятості щасливим жителям «молодої луганської республіки».

Отже, підприємство «Алчевськпастранс» пропонує ремонтникові гумових виробів зарплату в 1117 російських рублів. Це приблизно 470 гривень за нинішнім курсом. Робота мрії! Радіомеханіку в цьому ж підприємстві обіцяють оклад 1240 рублів. Це приблизно 525 гривень. «Важко повірити, що це не жарт. Навіть не уявляю, хто може погодитися на таке. Це навіть не робота за їжу. Це робота за недоїдки зі сміттєвого бака», – прокоментував Казанський.
Водієві тролейбуса в «Алчевськпастрансі» платять 5511 рублів (приблизно 2290 гривень). Це вже практично цілий статок. Радіомеханік з заздрістю дивиться на водія алчевського тролейбуса. Майстер по ремонту обладнання там же може розраховувати на 4960 рублів. Електромонтер – на 4132 рублів (1720 гривень).

Алчевський комплексний центр соціального обслуговування населення готовий платити техніку по експлуатації та обслуговуванню обладнання цілих 3000 рублів (1250 гривень). Комірник там же може отримати 3088 рублів. До війни, при старому курсі долара, в гривнях і то отримували більше. Але тоді Алчевську доводилося годувати всю Україну. На шиї сиділи прокляті бандерівці. А зараз – зовсім інша справа. Нарешті Донбасу не доводиться більше нікого годувати, зазначив блогер.

У «Луганськводі» водієві пропонується працювати за 5750 рублів (2390 гривень). А зварювальнику – за цілих 7701 рублів. Ну це зрозуміло, Луганськ все-таки столиця тепер. Там зарплати більше.

«Загалом, якщо відкинути емоції і просто взяти в руки калькулятор, то виходить, що жителі Луганської області два роки воювали за те, щоб отримувати зарплати в п'ять разів менше, ніж за «фашистів». ДНР і ЛНР – це насправді такі спільноти ненависників Донбасу, які таємно працюють на Обаму. Те, що їм вдалося зробити з Донецьком і Луганськом за два роки – по істині вражає. Змусити жителів регіону, де до війни зарплати в Україні поступалися лише столиці, тепер платити по 500 – 1500 гривень, та ще при цьому вірити в те, що вони звільнилися від страшного українського ярма, це по істині геніально. Ігор Венедиктович – геній руйнування і мізантропії. Як же треба ненавидіти людей, щоб таке провернути!», – резюмував Денис Казанський.

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