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Сначала граффити, памятники, а потом и в школьных учебниках россияне нарисуют убитого боевика Моторолу

Сначала граффити, памятники, а потом и в школьных учебниках россияне нарисуют убитого боевика Моторолу
В России уже принялись спешно лепить героический образ из убитого в Донецке боевика Моторолы . Не успели отгреметь пышные похороны, как в «культурной столице России» Петербурге уже появилось граффити с изображением человека, устроившего кровавую заварушку в Донецкой области, унесшую жизни тысяч русскоговорящих людей. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский блогер и журналист Денис Казанский, передает replyua.net.

«По идее, за такой «подвиг» Моторолу должны были бы чтить те, кто не любит русских и желает им погибели, но как ни странно, героизировать его стали сами русские. Впрочем, такому я давно не удивляюсь», – прокомментировал информацию Казанский.

Впрочем, некоторые адекватные жители Санкт-Петербурга уже возмутились появлением граффити. В блогах люди стали писать, что Моторола – не совсем тот герой, портреты которого они хоте ли бы видеть на своих улицах. Жители Питера, мягко говоря, в шоке. «Просмотрев видео о этом Мотороле я, конечно же, увидел, что парень несколько не ариец, и это мягко сказано. Очень мягко. У человека даже голос, даже повадки и прочее… Ладно, не буду давать характеристик, а лишь ограничусь цитатой Швондера: «Это какой-то… позор…», - написал в блоге один из жителей Петербурга.

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