Казанский: в Болгарии «опустили министра иностранных дел»

Журналист Денис Казанский на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что в Болгарии «полили дерьмом» Александра Кофмана, так называемого «бывшего министра иностранных дел ДНР», который дал интервью одному из местных изданий, передает replyua.net.
Казанский пишет, что теперь Кофман обижается и говорит, что болгарские блогеры, которых он называет «братушками», причем в кавычках, и, наверное, это было сделано из-за большой обиды на славянских соседей, «полили его дерьмом». «Надо же, какая неожиданность. А все потому, что нигде никто не любит Путина и всех его бандитов. И даже в Болгарии уже перестали быть братьями», отмечает журналист.
По его мнению, «бывшему министру» даже не пришло в голову, что дело может быть не в «братушках», как он их называет, и не в украинцев, и не в болгарах, - если «братья-славяне» начинают чмырить тебя в комментариях, и делают это с интернациональным единодушием, скорее всего, это с тобой что-то не так, а не с ними. «Однако такие глубокие выводы «министры ДНР» сделать не могут», отмечает Денис Казанский.
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