Казанский: новая искрометная речь полевого командира

Александр Ходаковский, один из бывших полевых командиров «ДНР», снова выступил с искрометной речью, которая еще раз продемонстрировала, что упоротые м.даки захватили власть над простыми людьми. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Денис Казанский.
По словам журналиста, Ходаковский заявил, что он плевать хотел на то, признает их весь мир или нет. Казанский приводит отрывки из «монолога» боевика: «Если нас не будет в шенгенской зоне, я не расстроюсь. Когда война закончится, у меня уже будет несколько маршрутов для путешествия – Дальний Восток и Байкал. Про другие направления я в видеожурналах посмотрю, к примеру, Лазурный берег или Ниццу». По словам Казанского, м.дак решает за миллионы граждан, куда им нужно ездить, а куда – нет, но дальше речь Ходаковского была еще круче.
Боевик заявил, что не надо жаловаться, что теперь Донбасс как Приднестровье, потому как все к этому стремились, - РФ нас не возьмет, но это нестрашно, ведь в ПМР тоже неплохо. Журналист подчеркнул, что, если бы сам этого монолога на видео не увидел, то решил бы, что 95 квартал снова записал пародию, однако это происходит на самом деле.
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