валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

Казанский: новая искрометная речь полевого командира

Казанский: новая искрометная речь полевого командира
Александр Ходаковский, один из бывших полевых командиров «ДНР», снова выступил с искрометной речью, которая еще раз продемонстрировала, что упоротые м.даки захватили власть над простыми людьми. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Денис Казанский.

По словам журналиста, Ходаковский заявил, что он плевать хотел на то, признает их весь мир или нет. Казанский приводит отрывки из «монолога» боевика: «Если нас не будет в шенгенской зоне, я не расстроюсь. Когда война закончится, у меня уже будет несколько маршрутов для путешествия – Дальний Восток и Байкал. Про другие направления я в видеожурналах посмотрю, к примеру, Лазурный берег или Ниццу». По словам Казанского, м.дак решает за миллионы граждан, куда им нужно ездить, а куда – нет, но дальше речь Ходаковского была еще круче.

Боевик заявил, что не надо жаловаться, что теперь Донбасс как Приднестровье, потому как все к этому стремились, - РФ нас не возьмет, но это нестрашно, ведь в ПМР тоже неплохо. Журналист подчеркнул, что, если бы сам этого монолога на видео не увидел, то решил бы, что 95 квартал снова записал пародию, однако это происходит на самом деле.

Горячая тема: Скончалась одна из самых красивых актрис Украины
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
23365

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе вновь доказал свою преданность Украине и украинскому народу. И это все на фоне постоянных криков внутренних политических врагов Украины: Савченко,

22 окт 2016
22185

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко розповів, що дружина вбитого бойовика Мотороли має український паспорт, більше того, навіть донька терориста, народжена


Свежие новости

Названы страны с самым дорогим и самым дешевым бензином

Сальма Хайек рассказала о домогательствах со стороны Трампа

Панфилов: РФ никогда не выполнит своих обязательств

Немцы начали строительство завода в Ивано-Франковской области

Сатирика Задорнова госпитализировали прямо со сцены

Эксперт: Анкара и Москва обменялись совсем недружественными заявлениями

Рейтинг самых популярных украинских музыкантов

Кох: в Кремль пришла новая «печалька»

Гидрометцентр: на севере и западе страны пройдут дожди

Пономарь: большое НАТОвское утро

Стала відомою причина примусового повернення білоруського літака до Києва

Оппозиция Венесуэлы: страна отказалась от демократии

Очільнику штабу Клінтон порадили «прикінчити» Трампа

Геращенко: Россия ведет охоту на украинцев с целью шантажа

Американці пояснили чому не пустять росіян на свої вибори

В оккупированном Крыму за 2016 год возбудили 234 уголовных дела о коррупции

В Крыму построят "Космопарк"

Білорусь вимагає від України вибачень за інцидент з літаком «Белавіа»

Владимир Арьев: Ситуация в ПАСЕ напоминает историю перед Второй мировой войной

Коли Крим знову стане українським

 Новости за день