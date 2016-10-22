Казанский: Как у Порошенко отжали детскую площадку в «ДНР»

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook рассказал историю о том, что в Донецке 7 лет назад на улице Артема компания «Рошен» установила детскую площадку со своим логотипом, но молодой «республике» она уж очень приглянулась и решили сепаратисты «открыть» ее еще раз.
«Стояла она себе, никого не трогала, но тут пришла молодая республика, и стало как-то не по понятиям. Не может же фашист и кровавый каратель Порошенко детям детские площадки дарить. По легенде, он должен бомбить Донецк, уничтожать мирных жителей, а тут в самом центре города площадка с его логотипом стоит. Ну как так? И гениальное решение было найдено. Руководители молодой «республики» сделали вид, как будто никакой детской площадки на этом месте раньше не было, и как будто открыли ее только теперь. Логотип «Рошена» зарисовали, а вместо него повесили баннер «Подарок детям республики от оператора связи «Феникс». Это мобильный оператор «ДНР», который работает на отжатом оборудовании «Киевстара», – рассказал блогер.
«Ну, правильно. Какой оператор, такие и подарки. Чем детская площадка хуже «Киевстара»? Почему это «Киевстар» можно отжать, а площадку нельзя?», – иронично прокомментировал Казанский.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter