За «злив Донбасу» росіяни назвали Путіна зрадником

У російської сторони реакція на підсумки переговорів «Нормандської четвірки» в Берліні була дещо неочікуваною. Прихильники війни проти України настільки «наїлися» путінської пропаганди, що вибухнули потоками лайки на адресу Путіна і написаними ніби під диктовку голосіннями з приводу «зливу Донбасу». І треба визнати, що в цілому їх обурення виправдане. Путін таки злив «яструбів», які закликали дійти до Києва. І жахливо підставив своїх прихильників на Донбасі, яких змусив два роки воювати в ім'я пустушки – за ОРДЛО, вважає український блогер і журналіст Денис Казанський, передає replyua.net.
Нові переговори «Нормандське четвірки», які пройшли в столиці ФРН, вже викликали критику у обох сторін російсько-українського конфлікту. В Україні як завжди обурилися через заяви про те, що вибори на Донбасі можуть пройти спершу, ніж Україні буде повернуто контроль над кордоном. Однак в будь-якому випадку для того, щоб провести вибори, бойовикам необхідно буде виконати низку практично нездійсненних вимог. Тому конкретних дат виборів цього разу вже ніхто не називав, і схоже на те, що українська сторона озвучує подібні речі тільки для того, щоб потягнути час, вважає Денис Казанський.
За його словами, повертаючись до Путіна варто наголосити, що по суті, нічого нового в його заявах з приводу згоди на введення збройної місії ОБСЄ немає. Він вже говорив подібне і раніше, але кожна нова подібна заява викликає у прихильників визнання ЛДНР нестерпні душевні страждання. Зрозуміло, що в авангарді обурених за традицією виступив екс-ватажок «Новоросії» Ігор Стрєлков «Гіркін». Для Путіна і Суркова він як завжди не шкодував зневажливих епітетів на своїй сторінці в одній із соцмереж. Ще більш показовим тут є голосування у нього на сторінці, яке він розмістив вчора. Своїм читачам Стрєлков запропонував оцінити чи правильно він критикує Путіна. З більш ніж 4 тисяч тих, хто проголосував понад 50% відповіло, що Путін безнадійний.
«Цікаво також, що в пункті 6 іронічно згадується «українська ДРГ», яка може з'явитися, якщо Путін образиться. Тобто, хлопці все прекрасно розуміють з приводу Мотороли – зазначив Казанський.
За його словами, минуло аж два роки і тільки нарешті до когось дійшло. А хтось ще продовжує вірити в те, що «Росія не кине своїх». Насправді, звичайно, не можна говорити про те, що Росія зовсім йде з Донбасу, що вона здає його Україні та умиває руки. Просто план у неї інший. Донбас потрібен Москві у складі України для того, щоб служити свого роду повідцем, гирею на наших ногах. План цей давно відомий і озвучений кишеньковим кремлівським політологом Миколою Стариковим, який є лідером російського руху «Антимайдан», що виступає в підтримку Путіна. Ось тільки жителям Донбасу в цій схемі підготована роль витратного матеріалу. В ім'я інтересів «русского мира» їм доведеться ще довго страждати на злиденній землі з незрозумілим статусом і туманними перспективами. Але це нічого. «Заради Путіна і Старикова можна і потерпіти. Зате можна втішатися думкою, що Кремлю добре. Девізом Донецької області була фраза «Можливість доведена справою». Девізом ДНР буде «Гиря на ногах українців». Погодьтеся, заради цього варто було воювати і вмирати», – резюмував блогер.
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