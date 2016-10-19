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Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист отреагировал на ерничанье экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который после убийства боевика Моторолы посочувствовал родным и близким сепаратиста, а также высказал утверждение, что это все последствия преступного режима и революции 2013-2014 годов.

«Революция 2014 года не добилась большинства тех целей, которые ставила перед собой. Многое из того, ради чего погибли на Майдане люди, не сбылось до сих пор. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта революция была напрасной. Хотя бы потому, что она вышвырнула из страны вот таких вот животных, как Азаров. Просто удивительно, что Азаров настолько ненавидит Украину и украинцев, что скорбит по иностранному наемнику, который приехал в Украину, чтобы убивать», – написал блогер.

По его словам, остается только представлять, как Азаров в Украине мучился, сдерживался, давил из себя столь ненавистный ему украинский язык. «Даже не знаю, есть ли в мировой истории другие подобные прецеденты, чтобы премьер-министр так ненавидел своих сограждан и открыто поддерживал оккупантов с паспортами страны-агрессора. И после этого они еще говорят, что не стреляли по Майдану. Да тут достаточно просто его сообщения прочитать в Фейсбук, чтобы все стало понятно», – резюмировал журналист.

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