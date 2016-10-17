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Путіну в ДНР більше не потрібні герої Youtube, йому потрібна сіра маса – недорікуваті військові технарі – блогер

Путіну в ДНР більше не потрібні герої Youtube, йому потрібна сіра маса – недорікуваті військові технарі – блогер
Як передає replyua.net, відомий український журналіст і блогер Денис Казанський в ефірі «Громадського радіо» розповів, що стоїть за заявами ватажка бойовиків Олександра Захарченка про смерть «Мотороли», який звинуватив Україну в розв’язанні війни.

«Всіх активних польових командирів, які себе проявили на початку війни, вже ліквідували, зачистили або відкликали. Мене здивувало не те, що «Моторолу» вбили, а те, що це сталося так пізно. Канва, якої дотримується Росія при побудові маріонеткових республік, це обов'язково місцеві люди, які перебували на керівних постах ще до війни. Як правило, це люди з «Партії регіонів», які в минулому очолювали міськради або працювали в прокуратурі або міліції. «Моторола», який був громадянином Росії, був явно зайвим у всьому цьому. Мені здавалося, що його відкличуть, але чомусь його вирішили прибрати. Мабуть, він занадто багато знав. Швидше за все, інші польові командири, що засвітилися в 2014 році, передчувають щось подібне», – зазначив Казанський.

За його словами, «Моторола» демонстрував повну лояльність. Нещодавно його відправляли на підтримку угруповання Плотницького в Луганську область. Які між ними були домовленості і розбіжності, ми не можемо знати, але достеменно відомо, що крім політики між ними є безліч кримінальних справ. Наприклад, дуже довго, поки їх не «перевіджали», Ходорковський контролював 7 віджатих заправок «ОККО». Може бути, ця історія теж зіграла роль. З одного боку, «Моторола» займався викраденням і копанками. Цілком можливо, що в цій сфері він комусь перейшов дорогу. Так чи інакше, він явно вибивався з канви, яку зараз там намагаються вибудовувати. Його знищення не було дивним, тим більше, що раніше на нього здійснювалися замахи, прокоментував блогер.

На його переконання, польові командири потрібні на етапі активного конфлікту. Коли йде політичний процес, польові командири стають тягарем. Можливо, люди «Мотороли» здійснювали обстріли, які не вписувалися в стратегію Росії. Завдання Росії полягало в тому, щоб інтегрувати захоплені території Донбасу назад в Україну на своїх умовах. Реалізації мирного мінського сценарію заважали такі відморожені польові командири. Цілком можливо, що «Моторолу» кілька разів попереджали, але побачили, що він некерований.

«Пішов один одіозний польовий командир і навряд чи на його місце прийде хтось інший. Немає сенсу міняти на якихось сірих і непримітних особистостей. Всі ці одіозні товариші були потрібні на початковому етапі, коли була потрібна гарна телекартинка. Зараз йде затяжний процес тиску на Україну. Тепер їм потрібна сіра маса – недорікуваті і військові технарі, а не яскраві лідери. Зрозуміло, що процесом там керують росіяни. Такі люди, як «Моторола» - це герої Youtube.

Якщо ж гадати на кого можуть «повісити» смерть «Мотороли», то, звичайно, на перше місце вийшла українська ДРГ. Як мінімум це смішно. Як диверсійно-розвідувальна група могла потрапити в під'їзд і замінувати його? «Моторолу» охороняли. Сторонні люди не могли потрапити до нього в під'їзд, туди мав доступ строго обмежене коло осіб. Вибухівку підірвали дистанційно. Отже, було видно, хто заходить в ліфт. Все свідчить про те, що спрацювали свої, резюмував журналіст.

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