Під Маріуполем загинув ще один захисник «русского мира»

Під Маріуполем у Комінтерново загинув черговий учасник нашої «громадянської війни» - найманець з Сербії Володимир Станіміровіч. Про його смерть повідомив інший відомий сербський найманець Деян Берич. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише відомий блогер Денис Казанський, передає replyua.net.
Берич розповів, що Станіміровіч приїхав воювати в Україну ще у вересні 2014 року. Уже на Донбасі одружився і обзавівся сім'єю. Ховати його тому збираються в Донецькій області, в Амвросіївці. Про загибель Станіміровіча написали різні сербські ЗМІ. «Особливо цікавий запис в групі «Orthodox army», де написали, що Станіміровіч воював на боці росіян і був убитий «терористами». Дивовижна все-таки логіка у цих людей. Приїхав найманець в чужу країну, воює проти її громадян, але при цьому терористом є не він сам, а його жертви. 40 мільйонів українських «терористів» підступно чекали, коли до них приїде сербський доброволець, щоб його погубити. Ще один «доброволець» приїхав рятувати російськомовне населення, ага, так і запишемо. Такий же «визволитель», як і його подільники, що розорилися і розграбували дві українські області», – прокоментував Денис Казанський.
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