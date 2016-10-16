Двоє жителів Новосибірська з криками «Слава Україні!» побили людину з шевроном «Ввічливі люди». І сіли до в'язниці

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив блогер і журналіст Денис Казанський, інформує replyua.net.
Владислав Віль і Єгор Стрельченко вважаються членами неформального руху скінхедів. Обидва вважали, що Крим не є частиною Росії, і всіляко критикували російську міжнародну політику. На допитах скінхеди категорично заперечували свою причетність до проукраїнському руху, батальйону «Азов» і запевняли, що взагалі не цікавляться політикою. Вони заявили, що потерпілий показав їм в метро непристойний жест, і вони вирішили його провчити. Однак свідчення свідків і докази свідчать про протилежне. Кілька людей на зупинці чули, що Віль і Стрельченко накинулися на студента з криком «Слава Україні!». Крім того, в квартирах у них знайшли купу нацистської літератури, футболки з черепами і фашистською символікою, брелки зі свастикою, стікери з емблемою батальйону «Азов» і навіть гумову маску фюрера – саме так про затримання розповів журналістам помічник прокурора Дзержинського району РФ Дмитро Константинов.
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