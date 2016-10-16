валюта
СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Двоє жителів Новосибірська з криками «Слава Україні!» побили людину з шевроном «Ввічливі люди». І сіли до в'язниці

Двоє жителів Новосибірська з криками «Слава Україні!» побили людину з шевроном «Ввічливі люди». І сіли до в'язниці
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив блогер і журналіст Денис Казанський, інформує replyua.net.

Владислав Віль і Єгор Стрельченко вважаються членами неформального руху скінхедів. Обидва вважали, що Крим не є частиною Росії, і всіляко критикували російську міжнародну політику. На допитах скінхеди категорично заперечували свою причетність до проукраїнському руху, батальйону «Азов» і запевняли, що взагалі не цікавляться політикою. Вони заявили, що потерпілий показав їм в метро непристойний жест, і вони вирішили його провчити. Однак свідчення свідків і докази свідчать про протилежне. Кілька людей на зупинці чули, що Віль і Стрельченко накинулися на студента з криком «Слава Україні!». Крім того, в квартирах у них знайшли купу нацистської літератури, футболки з черепами і фашистською символікою, брелки зі свастикою, стікери з емблемою батальйону «Азов» і навіть гумову маску фюрера – саме так про затримання розповів журналістам помічник прокурора Дзержинського району РФ Дмитро Константинов.

Горячая тема: Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 окт 2016
67974

Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Как передает replyua.net, израильский эксперт Соломон Манн прокомментировал новость о том, что русская эскадра с единственным оставшимся в ВМФ России авианосным крейсером «Адмирал Кузнецов» 1985 года

15 окт 2016
20818

Мирослав Олешко: Путін пропонував Порошенку 80 млрд доларів за здачу України

Український відомий блогер нагадує, півтора роки тому Володимир Путін пропонував Президенту України Петру Порошенко 80 млрд доларів за проведення в Україні референдуму за відмову від Криму, передає

15 окт 2016
11180

ЦРУ готовит спецоперацию для Путина

В Вашингтоне не исключают проведение беспрецедентной операции по «приструниванию» российского президента, и это станет ответом Соединенных Штатов на вмешательство российских хакеров в избирательную


Свежие новости

Пан Ги Мун прибыл на Гаити для оценки ущерба от урагана Мэттью

Гидрометцентр: еще одно понижение температуры в начале недели

Закачка газа в хранилища Украины прекращена, - Белявский

Полиция: в Одессе на территорию больницы подкинули сумку с младенцем

Черновол: Украинские политики забыли, что первый и главный враг – у нас Путин, а не Порошенко

ЕБРР выделяет «Ощадбанку» 50 миллионов евро

Бойовики Захарченко та Плотницького почали війну за металобрухт

В Донецке Кобзону вручили странный подарок

«Азов» меняет оружие на политические флаги

Кох: Запад должен срочно вооружить Украину

В НАСА заявили о запуске ракеты с украинским двигателем

Захарченко: Порошенко отменил Минские договоренности

Эрдоган: Турция не может не видеть проблем соотечественников в Крыму

Эксперт: Путин готовит формулу обмена Сирии на вторжение в Украину

Цена зимней резины – зачем экономят автомобилисты

Ципрас: Греция постепенно выходит из экономического кризиса

Олешко: Шустер – це маніпулятор, який заробляє мільйони, обманюючи українських глядачів

Политолог: решение ПАСЕ не оставило Путину надежды на отмену санкций

Чуркин рассказал о «плохих предпосылках»

Арестович: сможет ли РФ оттяпать себе кусок в виде Одессы?

 Новости за день