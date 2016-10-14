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Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал

Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал
Еще в начале сентября, когда умер узбекский президент Каримов, на его похороны ездила съемочная группа канала ТРК «Украина», которая сняла сюжет о жизни в Узбекистане. В сюжете не было никаких сенсаций, просто без прикрас рассказывалось о том, как живет бывшая советская республика. Однако он вызвал у узбекских властей такое дикое возмущение, что они решили выпустить свой ответ Чемберлену. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Денис Казанский, передает replyua.net.

«Через месяц, 4 октября, на узбекском ТВ вышел искрометный «спецрепортаж» местной журналистки Насибы Фахриддиновой под названием «Как украинцам заказали Узбекистан», - рассказал Казанский.

«Сегодня я поставила перед собой цель разобрать эти циничные телематериалы, где трудно отделить правду от фальши и лжи. Уверена, что в жизни есть темы и события над которыми нельзя глумиться», - пояснила узбекская журналистка в самом начале своего сюжета.

«Ну, а дальше там такой замес, что Киселев отдыхает. Давно так не смеялся. Причем если до выхода узбекской «ответки» о сюжете ТРК «Украина» в Узбекистане знали единицы, то теперь его разрекламировали так, что тысячи узбеков уже десять дней смотрят и обсуждают. На форумах кипят страсти, сторонники узбекской власти строчат проклятия в адрес украинцев, противники наоборот – хвалят наших журналистов. В общем, назрел уже практически международный скандал. Так-то! Знай наших», – подытожил блогер.

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