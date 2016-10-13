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Блогер поділився неймовірною історією українського зрадника в Росії

Блогер поділився неймовірною історією українського зрадника в Росії
Влітку цього року в сепаратистських ЗМІ з'явилася інформація про бійця «Азова» Олексія Філіппова, який перейшов на бік ДНР і злив сепаратистам всю інформацію, яку здобував для них в українському батальйоні. З'ясувалося, що Філіппов – громадянин Росії, який приїхав в Україну і записався в «Азов» під виглядом російського добровольця (позивний Фог). З 2015 року він займався шпигунством на користь Росії, а навесні нинішнього року вирішив закінчити свою роботу і виїхав спочатку до Донецька, а потім до Росії, повідомляє у своєму блозі журналіст Денис Казанський, передає replyua.net.

«Всю цю історію оприлюднив один знайомий Філіппова – відомий росіянин Олександр Жучковський, який з весни 2014 року перебуває на Донбасі і збирає для бойовиків гроші і спорядження в Росії. А також займається вербуванням і переправленням в ДНР російських «шахтарів і трактористів» для участі в бойових діях. Інформації про Жучковского в мережі досить багато. Жучковськй досить активний в соціальних мережах і часто пише різні критичні пости про те, що відбувається в ДНР. Він розповів, що Філіппов перетнув україно-російський кордон в Сумській області і заявив, що має намір взяти участь в антитерористичній операції на стороні українських військовослужбовців. За словами Жучковського, під час служби в батальйоні «Азов» Філіппов брав участь в ліквідації українських військових», – розповідає Денис Казанський.

За його словами, відомо, що Філіппов дійсно служив в «Азові» і неодноразово світився навіть в сюжетах на телебаченні. Наприклад, в сюжеті про російських Грушників, яких він приходив провідувати в лікарню. Крім того, разом з іншими іноземцями, які воювали в українських добробатах, Філіппов пікетував Адміністрацію президента, вимагаючи надати добровольцям українське громадянство.

«Вже після того, як Філіппов втік з України він став фотографуватися в футболках ДНР і сміятися над своїми колишніми товаришами по службі. Мовляв, ось як я вас, лохів, обвів навколо пальця. Фотографії також виклав Жучковський. Хлопці пораділи, що так спритно обдурили українців і лишилися неушкодженими. Однак в Росії щось пішло не так. Замість почестей і нагород Філіппову пред'явили участь в каральних батальйонах України. Мабуть, куратори не домовилися між собою. А може бути, просто вирішили покарати за самоуправство», – зазначає Казанський.

У рідному Владивостоці Філіппову впаяли три роки колонії. А також показали сюжет з його участю на НТВ, де назвали його зрадником, який розкаявся. Замість бочки варення і корзини печива перед зрадником поставили котел з тюремної баландою. Після цього Філіппов став плакатися на своїй сторінці «Вконтакте», що виявився не потрібен своїй батьківщині, якій так чесно і безоплатно служив. Прекрасна ілюстрація до твердження «росіяни на війні своїх не кидають». Правда, Філіппов так нічого і не зрозумів. Обіцяє, коли вийде, приїхати в Україну і вбивати українців. Все сподівається, що його гнила батьківщина оцінить ці криваві потуги. Доля щурів і зрадників завжди безрадісна. Ось і черговий випадок, який це довів. Жити тепер Філіппову з судимістю і клеймом карателя до кінця років. Ну, а «Азову» потрібно бути разбірливими у зв'язках. Подібних мутних типів з російськими паспортами там ще багато, резюмував Денис Казанський.

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