валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Казанский: В Польше с каждым днем разжигается антиукраинская пропаганда

Казанский: В Польше с каждым днем разжигается антиукраинская пропаганда
Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook задается вопросом, зачем в Польше подымается волна украинофобства, не меньше, чем в России. Какая цель сейчас стоит перед теми, кто занимается раскачкой этих настроений? Почему двадцать лет Волынь никого не волновала, а теперь, когда все участники тех событий уже умерли, поляки решили взяться за эту историю, снимать фильмы, писать статьи, поднимать эту тему в парламенте?

«Я отлично понимаю, зачем антиукраинская пропаганда нужна в России. Цели России заключаются в том, чтобы сделать из Украины полностью лояльное государство-сателлит, а в идеале – постепенно поглотить. Кроме того, Путин сейчас старается укрепить свой режим, а для этого ему нужно в максимально черных красках изобразить Майдан и его последствия. Я также отлично понимаю, зачем антироссийская пропаганда существует в Украине. Это прямое следствие причины, описанной выше. То есть, грубо говоря – из чувства самосохранения, в качестве противодействия агрессивным планам Москвы», – написал Казанский.

В то же время блогер задается вопросом, зачем антиукраинская пропаганда нужна современной Польше. Какой в этом практический смысл? Никаких захватнических планов по отношению к Польше у нас нет. Украина – уж точно не несет для Польши никакой угрозы, и сама страдает от агрессии. Отношения между государствами наоборот – вполне дружественные. Украина лояльна Польше, а также стремится интегрироваться в Евросоюз, где Польша уже давно состоит. Масса украинцев сегодня работает в Польше. При этом поляки сами поощряют такую миграцию, на том основании, что украинцы им близки, и если не будет украинцев, то на их место приедут непопулярные в Польше мусульмане. В то же время сейчас происходит откровенное разжигание национальной вражды и ненависти к украинцам. Зачем? В руку Путина не верю. Это явно внутрипольские дела, подытожил блогер.

Горячая тема: Мирослав Олешко: Савченко пытается вернуть в ПАСЕ Россию!
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 окт 2016
11858

Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления

На своей странице в Фейсбуке Арсен Аваков с критикой обрушился на Франсуа Олланда, который выступил в ПАСЕ. По информации replyua.net, министр внутренних дел прокомментировал предложение французского


Свежие новости

Через погану погоду в Одесі загинула жінка

Обама: США должны отправить миссию на Марс в 2030 году

В следующем году украинцам придется выбирать между субсидиями и депозитами

НБУ: цены в Украине продолжат расти

Национальный банк Украины ведет борьбу с выдачей банками кредитов связанным с ними лицам

Портников: Все россияне, желающие въехать в Украину, должны сделать выбор между честностью и Путиным

Мінські угоди неефективні. Потрібно шукати нові шляхи - Безсмертний

Портніков про Олланда: Порошенко однозначно отримав сильного союзника на переговорах в Берліні

Розведення військ біля Станиці Луганської має відновитися 13 жовтня - ГУР

На Росію чекають нові санкції - Соболєв

Нусс: Оппоблок дает новый повод Кремлю для усиления информационной войны против Украины

Новини з зони АТО за минулу добу (11.10.16)

Пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности: нет никаких украинцев как нации

Кирило Сазонов: Якщо Україна не знайде вихід, то через 10 років може потонути у смітті

На стрільбах у Криму росіяни загубили в морі 2 ракети - українська розвідка

В материалах по «Турецкому потоку» в турецких СМИ Крым обозначен как часть России

Бойовики ЛНР насильно зігнали людей на мітинг проти ОБСЄ, а потім поскаржилися, що ОБСЄ його проігнорувало

Донік: Руїни Алеппо – це те, чого хоче уникнути Порошенко і те, до чого готуються Полторак і Муженко

ГПУ повідомила про ще одного учасника "цукрової мафії"

Зубко вважає, що Україна має примиритися з росіянами

 Новости за день