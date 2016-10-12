Казанский: В Польше с каждым днем разжигается антиукраинская пропаганда

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook задается вопросом, зачем в Польше подымается волна украинофобства, не меньше, чем в России. Какая цель сейчас стоит перед теми, кто занимается раскачкой этих настроений? Почему двадцать лет Волынь никого не волновала, а теперь, когда все участники тех событий уже умерли, поляки решили взяться за эту историю, снимать фильмы, писать статьи, поднимать эту тему в парламенте?
«Я отлично понимаю, зачем антиукраинская пропаганда нужна в России. Цели России заключаются в том, чтобы сделать из Украины полностью лояльное государство-сателлит, а в идеале – постепенно поглотить. Кроме того, Путин сейчас старается укрепить свой режим, а для этого ему нужно в максимально черных красках изобразить Майдан и его последствия. Я также отлично понимаю, зачем антироссийская пропаганда существует в Украине. Это прямое следствие причины, описанной выше. То есть, грубо говоря – из чувства самосохранения, в качестве противодействия агрессивным планам Москвы», – написал Казанский.
В то же время блогер задается вопросом, зачем антиукраинская пропаганда нужна современной Польше. Какой в этом практический смысл? Никаких захватнических планов по отношению к Польше у нас нет. Украина – уж точно не несет для Польши никакой угрозы, и сама страдает от агрессии. Отношения между государствами наоборот – вполне дружественные. Украина лояльна Польше, а также стремится интегрироваться в Евросоюз, где Польша уже давно состоит. Масса украинцев сегодня работает в Польше. При этом поляки сами поощряют такую миграцию, на том основании, что украинцы им близки, и если не будет украинцев, то на их место приедут непопулярные в Польше мусульмане. В то же время сейчас происходит откровенное разжигание национальной вражды и ненависти к украинцам. Зачем? В руку Путина не верю. Это явно внутрипольские дела, подытожил блогер.
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