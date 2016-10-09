Денис Казанський: Виявляється, Ростов – це Україна

Якщо повірити російським ЗМІ і на хвилину погодитися з тим, що в Україні йде дійсно громадянська війна, то виходить, що Ростовська область – це Україна. Ростов приймає в нашій громадянській війні таку активну участь, що доведеться нам невдовзі зафарбовувати цей регіон на карті в свої синьо-жовті кольори і вимагати виведення російських військ. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише відомий український журналіст Денис Казанський, передає replyua.net.
«У Ростов возять з Донбасу вантаж-200, з території області по наших позиціях регулярно б'ють «Гради», звідти до нас прийшов загін Ігоря Гіркіна, туди поїхав «Бук», який збив малайзійський «Боїнг», а вчора в українському Ростові пройшов з'їзд учасників нашої громадянської війни. Були всі «наші» - Козіцин, Бородай, козаки, чорносотенці. Нічого вже не зрозуміло, якщо їх там немає, то їх тут немає, то чи є у нас з Ростовом війна, чи то Ростов – це Україна. Чекаю, коли Руслан Коцаба з Тетяною Монтян все роз'яснять і нарешті визнають, що Ростов – це Україна, тож нехай росіяни якомога швидше збирають своє військове начиння і забираються з нашої землі», – написав журналіст.
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