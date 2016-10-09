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Денис Казанський: Виявляється, Ростов – це Україна

Денис Казанський: Виявляється, Ростов – це Україна
Якщо повірити російським ЗМІ і на хвилину погодитися з тим, що в Україні йде дійсно громадянська війна, то виходить, що Ростовська область – це Україна. Ростов приймає в нашій громадянській війні таку активну участь, що доведеться нам невдовзі зафарбовувати цей регіон на карті в свої синьо-жовті кольори і вимагати виведення російських військ. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише відомий український журналіст Денис Казанський, передає replyua.net.

«У Ростов возять з Донбасу вантаж-200, з території області по наших позиціях регулярно б'ють «Гради», звідти до нас прийшов загін Ігоря Гіркіна, туди поїхав «Бук», який збив малайзійський «Боїнг», а вчора в українському Ростові пройшов з'їзд учасників нашої громадянської війни. Були всі «наші» - Козіцин, Бородай, козаки, чорносотенці. Нічого вже не зрозуміло, якщо їх там немає, то їх тут немає, то чи є у нас з Ростовом війна, чи то Ростов – це Україна. Чекаю, коли Руслан Коцаба з Тетяною Монтян все роз'яснять і нарешті визнають, що Ростов – це Україна, тож нехай росіяни якомога швидше збирають своє військове начиння і забираються з нашої землі», – написав журналіст.

Горячая тема: Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии
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Важное за день
08 окт 2016
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Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


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