«Русская весна» закончилась – теперь жители Донбасса хотят украинскую осень – блогер

Российский телеканал «Красная линия», который контролируется КПРФ, выпустил репортаж о жизни в российской части Донбасса. Сюжет повествует о жизни в шахтерских городах Ростовской области - Гуково и Красный Сулин, где закрыты шахты и обанкротился местный металлургический завод, царит безработица и разруха. Благодаря Путину похожие кадры теперь и в городах Донецкой и Луганской областей, информирует replyua.net, со ссылкой на блогера и журналиста Дениса Казанского.
«Когда весной 2014 года на митингах в Донецке и Луганске люди кричали, что хотят в Россию, потому что там Донбассу будет лучше, я только вздыхал. Потому что много раз бывал в Ростовской области и знаю, как живет российская часть Донбасса. Несколько дней назад в сети появился очередной сюжет о жизни в шахтерских городах Ростовской области. Нищета, разруха, закрытые и разграбленные предприятия. Развалины металлургического завода в Красном Сулине, закрытые шахты в Гуково, заброшенное общежитие с инвалидами, на которых всем начхать», – написал Казанский в facebook.
По его словам, ради этого весной 2014 года многие на Донбассе взяли оружие и до сих пор продолжают воевать. Сторонники сепаратистов так и не поняли, что никакого рая не существует, и что слухи о «крепком хозяйственнике» Путине также преувеличены, как и слухи о «крепком хозяйственнике» Януковиче.
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