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Жінки Покровського ринку в Донецьку влаштували саботаж ДНР-рівцям

Жінки Покровського ринку в Донецьку влаштували саботаж ДНР-рівцям
Як передає replyua.net, відомий український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook поділився черговою історією про те, як Донецьк звільнили від кривавих бандерівців. Представники МГБ ДНР прийшли на Покровський ринок, який раніше віджали, і почали погрожувати орендарям, що посадять їх «на підвал».

За словами Казанського, сміливі жінки записали погрози на відео. Не уявляю, чим це може для них обернутися, але відео вже пішло гуляти по соцмережах і блогах, так що назад дороги немає. «Це називається саботаж. Ви напевно «на підвалі» ще не сиділи? Будете сидіти! Найближчим часом!» - пообіцяв жінкам «освбодітель».

«Ну правильно, так і має бути у вільному Донбасі. При українських фашистах такого виразу не було «посадити на підвал». Зате тепер, завдяки «Народній Республіці» всі знають, що це означає. До речі, навколо ринку давно вже пристрасті киплять. У 2014 році його віджав у першого власника донецький бізнесмен за допомогою банди козаків. Тепер у цього бізнесмена ринок віджимає банда Захарченко», – зазначив блогер. «Ось це я розумію, люди насиченим життям живуть. Треба їм ще особливий статус дати», – іронічно резюмував Денис Казанський.

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