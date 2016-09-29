Казанский: В Украине должен появиться виртуальный музей российской лжи и пропаганды

Как передает replyua.net, известный украинский журналист и блогер Денис Казанский считает, что сегодня, когда весь мир уже точно знает, кто и чем сбил малазийский «Боинг», особенно любопытно будет оглянуться назад и вспомнить, кто и как всем нагло лгал. Многие из этих лживых материалов в скором времени будут удалены с сайтов, где они были опубликованы. Нельзя упустить возможность их не сохранить, как наглядный пример российского циничного вранья.
«Именно поэтому важно сохранить их для истории. Создать своего рода виртуальный музей российской лжи и пропаганды, в котором малазийскому «Боингу» будет отведен целый зал», – отметил Денис Казанский.
Журналист собрал коллекцию российских фейков. О том, как нам врали инженеры, «свидетели», «эксперты», журналисты, «авторитетные источники», государственные телеканалы и даже псевдонезависимые ресурсы для российских либералов, которые якобы неподконтрольны Кремлю. Чего только не писали за эти прошедшие два года.
На первом месте в хит-параде российской пропаганды оказался «капитан Волошин» из «Комсомольской правды». Одно удовольствие читать весь этот бред и пересматривать видео сегодня. Как уже доказано теперь – это от начала и до конца сознательно срежиссированный фейк. Поток адского бреда, который внимательно выслушивают три помойных вруна, дополняется фотографией украинского летчика Волошина, которого пытаются объявить виновным в уничтожении пассажирского лайнера. Все это сообщает подставной персонаж, имя и лицо которого скрывают, чтобы в Украине не смогли доказать фейковость «источника». «Комсомольская правда» публикует целое интервью, в котором нет ни слова правды. Потрясающе! Лучшая цитата из «интервью»: «- Почему вы уехали в Россию, почему решились рассказать? Почему, наконец, про это никто не узнал раньше? Вы же не единственный свидетель! – Все запуганы СБУ и нацгвардией. Людей могут избить за любое неосторожное слово, посадить по любому ничтожному подозрению в симпатиях к России или к ополченцам. А я был изначально против этой «антитеррористической операции». Не согласен с политикой украинского государства. Гражданская война – это неправильно». Блеск! История с распятым мальчиком в сравнении с этим – просто образец объективной журналистики.
Дальше история про украинский истребитель и капитана Волошина пошла гулять по всем российским СМИ. Все цитируют «Комсомольскую правду». К слову, напоминает Казанский, одноименное издание до сих пор выходит и в Украине.
Следующий в хит-параде – фальшивый спутниковый снимок, где «Боинг» якобы атакует украинский истребитель. Это также сознательно склепанный фейк, который показывали на государственном ТВ России. В сюжете фигурирует первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский, который выступает источником этого фальшивого снимка. Теперь мы знаем, что один из ведущих инженеров России то ли полный профнепригодный мудак, то ли бессовестный врун, отмечает Казанский.
«Россиянам, кстати, это тоже полезно знать. Если в вашей стране такие инженеры, то это очень тревожный звоночек. Ничего удивительного нет, что в России постоянно взрываются и падают ракеты. Дальше вранье Андриевского отправляется гулять по всем российским СМИ, где его подают уже практически как свершившийся факт. Всю цепочку легко проследить в гугле. Распространяют и комментируют этот фейк заслуженные проститутки российского эфира – Леонтьев, Соловьев, Стешин, Киселев», – пишет Казанский.
Нельзя не включить в хит-парад и «авиадиспетчера Карлоса», которого российская пропаганда придумала уже на следующий день после уничтожения «Боинга». Когда в Кремле поняли, что натворили, рупоры пропаганды тут же запустили первый наскоро состряпанный фейк о несуществующем испанском диспетчере, который якобы сообщил о том, что «Боинг» сбили украинские истребители. Кто тут отметился? Конечно же наша любимая Russia Today, которая сама фабрикует ложь и сама распространяет ее по всему миру. «Сотрудник аэропорта «Борисполь», авиадиспетчер испанского происхождения сообщил в своем Twitter, что за несколько минут до крушения малайзийского авиалайнера на Украине на радаре неподалеку от Boeing были замечены украинские военные самолеты», - не моргнув глазом сообщает российский телеканал уже в полночь. Разумеется фейковость диспетчера Карлоса доказали довольно быстро. Поэтому в скором времени и появились новые фальшивки - «спутниковые снимки» и псевдосвидетель, которого выдумала «Комсомольская правда».
«Разумеется, не забудем самого честного и объективного журналиста Грэма Филлипса, который нашел самых честных в мире свидетелей, которые честно рассказали, как видели украинский истребитель, который сбил «Боинг», напоминает журналист.
По словам Дениса Казанского, вся эта история с «Боингом» - всего лишь эпизод большой войны. И в этом эпизоде Россию вывели на чистую воду. Очень скоро будут доказательства и по многим другим эпизодам. Все тайное станет явным. Все лжецы получат свое.
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