Казанский: В Украине есть покруче мавзолей, чем в Кремле

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В Украине привыкли смеяться над россиянами, мол, у вас в Москве засушенный труп выставлен на показ, XXI век на дворе, а Ленина все никак не закопают. При этом не все знают, что в самой Украине до сих пор есть штука еще покруче. Это – мавзолей Котовского в Одесской области, цитирует блогера Дениса Казанского replyua.net.«Причем, если мавзолей Ленина – это действительно мавзолей, где мумия Ильича выставлена в более-менее человеческом виде, то музей Котовского – это натурально комната ужасов для любителей фильмов про зомби. Потому что Котовский там лежит в разложившемся виде. Я не знаю, в чем прикол сушить мертвецов и выставлять их на всеобщее обозрение. Наверное, чтобы просечь эту фишку, нужно быть коммунистом. Но, даже по нездоровым коммунистическим меркам эпопея с трупом Котовского выглядит форменным издевательством над его памятью. Все-таки у совков конкретные нелады с психикой», – написал Казанский в Facebook.По его словам, неизвестно, кому и зачем может быть нужна эта адская инсталляция и почему ее не убрали после декоммунизации. Можно конечно проводить там концерты группы «Коррозия металла», но все-таки хранить скелет Котовского в центре города - это перебор, резюмировал блогер.