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Жах ДНР: Вдови зі сльозами на очах дякують бойовикам за гуманітарну допомогу в сміттєвих мішках

Жах ДНР: Вдови зі сльозами на очах дякують бойовикам за гуманітарну допомогу в сміттєвих мішках
Український блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook розповідає про росіянина Михайла Полинкова, який раніше воював за бойовиків ДНР, а тепер допомагає руху Ігоря Стрєлкова збирати гуманітарну допомогу для сімей загиблих «ополченців». Полинков опублікував у своєму блозі відео зі звітом про те, як родичам убитих передавали привезену з Росії гуманітарну, інформує replyua.net.

За словами Казанського, це пекло, звичайно, по іншому не назвеш. Нещасні люди з запудреними мізками дякують винуватцям смертей своїх рідних за жалюгідні пакетики з крупою і милом. Вкрай сумне видовище.

Мати п'ятьох дітей, яка нещодавно поховала чоловіка, дякує Ігорю Стрєлкову за гуманітарну допомогу. Сама допомога – це сміттєві мішки з консервами, якоюсь побутовою хімією і, як стає відомо з інших подібних роликів, з канцелярськими товарами для школи. Жінка дякує цілком щиро, без глузування. Їй не приходить в голову, що якби не Стрєлков, війна на Донбасі можливо не почалася б, і її діти продовжували б бачити батька.

Ось ще одна вдова, що залишилася з п’ятьма дітьми. Ще одна сім'я, яка могла б жити щасливо, якби ідіот-чоловік не відправився воювати проти «фашистів» з програми «Время» і не залишив свою сім'ю без засобів існування. Ну добре, спасибі, повоював. Тепер в Донецьку повна дірка, а нещасне сімейство покійного радіє сміттєвим мішкам з дешевим ширвжитком, якого вистачить на 2 місяці, прокоментував Денис Казанський.

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