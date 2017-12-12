Богдан Карпенко: Порошенко больше не диктатор

С сегодняшнего дня главная «зрада» резко изменилась: вместо «Порошенко – диктатор, который управляет судами», появилась новая тема – «Порошенко настолько потерял влияние, что уже даже судами руководит не он и даже не украинское правосудие», а дальше предлагаются несколько вариантов на разный вкус. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Богдан Карпенко.
По его словам, среди возможных вариантов «зрад» о том, кто же руководит нашими судами следующие: Печерским районным судом Киева теперь руководит Посол США, при этом в разговоре важно подчеркивать, что с сегодняшнего дня Печерский суд стал независимым. Второй вариант – суды чувствуют, что скоро Михеил Саакашвили станет президентом, и поэтому отказываются подчиняться Порошенко. Для особо упорных поклонников Михо есть еще один вариант: президент США Трамп позвонил судьи Ларисе Цокал и дал приказ не отправлять Михеила Саакашвили под домашний арест.
Напомним, как сообщал replyua.net, суд вчера поздно вечером отказал прокуратуре в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Саакашвили.