Карпенко: посмотрим, что тогда запоют активисты, когда НАБУ приступит к тем же методам, что и Михо в Грузии

Часть пользователей в соцсетях, которые громко называют себя патриотами, на полном серьезе требуют, чтобы бизнес-партнер тестя Кернеса – Сытник – был вправе нарушать законы по своему усмотрению, и чтобы он не нес за это никакого наказания. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Богдан Карпенко.
По его словам, вчера весь день данные лица распространяли в твиттере и фейсбуке заявлениями Госдепа США и ЕС, радуясь, что там высказана поддержка директору НАБУ Артему Сытнику, который откровенно нарушает законы, легализует коррупционную схему «любимый человек», и проедает государственные средства с нулевым результатом.
«Чему вы радуетесь? Вот вся эта радость пройдет ровно в тот момент, когда легализированное вашими больными представлениями «антикоррупционное» бюро возглавит коррупцию, и по грузинской модели, напомню, тогда тоже не осуждали в США и ЕС преступления Михо в Грузии, не критиковали то, что он творил, имея вот именно такую возможность игнорировать законы, начнет заниматься рэкетом, наплевав на ваши же права, когда ваше имущество понравится, например, аферисту Углаве», – подытожил блогер.