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Богдан Карпенко: единственный выгодополучатель в этой истории – Медведчук

Богдан Карпенко: единственный выгодополучатель в этой истории – Медведчук
После очередного провала акции Саакашвили неизвестные лица начали блокировать канал Виктора Медведчука. Чисто «случайно» с разницей в несколько минут в Facebook появляются посты Медведчука, Лукаш, Портнова, Бондаренко, Богуцкой о том, что это, оказывается, власть блокирует оппозиционный канал. Чисто случайно Сакварелидзе распространяет возмущения Ньюс Ван, чисто случайно Саакашвили уже тоже там. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Богдан Карпенко.

По его мнению, данное шоу приносит плюсы исключительно владельцу канала – пиар, очернение власти, «которая блокирует». Параллельно можно раскатать «патриотические движения» Медведчука, которые будут нарушать там все, что можно, чем заставлять силовиков реагировать, чтобы потом рассказывать «власть защищает Ньюс Ван». Блогер отмечает, что можно ожидать, что будет одновременно два течения «власть нападает на телеканал» и «власть защищает телеканал». «Мое мнение – эту акцию, скорее всего, организовали именно владельцы канала, используя, как штатных провокаторов, так и патриотов, которые не понимают, что их снова разводят, как котят», – написал Карпенко.

Он отмечает, что в сложившейся ситуации канал может быть закрыт исключительно законным способом. Если нет нарушения законов – власть ничем не поможет. Если кто-то будет нарушать законы в протестах у канала – власть обязана наводить порядок. «Не спорьте на тему – насколько кремлевский данный Ньюс Ван, потому что он целиком и полностью кремлевский, враждебный стране, здесь нет дискуссии. Не требуйте закрывать канал с нарушением законов, так как этим только ему увеличите популярность», – написал блогер. По его словам, единственное, что нужно делать – законным путем устранять и закрывать канал.
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