Карпенко: простая схема кума Путина опять сработала

«Еврооптимисты», которые уже окончательно дискредитировали себя, идут на канал Виктора Медведчука, чтобы там показательно вступить в запланированный спор с регионалом Евгением Мураевым, чтобы показательно покинуть студию, и, таким образом поднять себе рейтинг среди группы «Майдан», так и одновременно поднять рейтинг Мураеву среди группы «Антимайдан». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Богдан Карпенко.
Он отмечает, что даже самый недалекий человек мог предположить, о чем будет идти речи на эфире, если там планирует быть Мураев, но в данном случае речь и дет о спланированном шоу. Блогер отмечает, что эта постоянная схема кума Путина по взаимной раскачке популистов на эмоциональных темах. «Лайкают же, до сих пор ведутся. Подумаешь – такое простое, а такое эффективное. «Ой, какие же вы молодцы!». Ваши «молодцы» три года за бюджет не голосуют, три года дерьмом в Украину бросают, вот где видно, какие они «молодцы», ваши «молодцы» Украину на квартиры поменяли – написал Карпенко.
По его словам, та же самая нардеп Светлана Залищук, которая больше всего полемизировала вместе с Мураевым не такая уж и простая амбициозная журналистка с глухомани. У Светланы отец банком руководил, через который Клименко деньги отмыл, а люди до сих пор верят в эти показательные игрища в флажки и вышиванки на NewsOne.