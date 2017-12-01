валюта
СпецтемаЗвезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины

Карпенко: простая схема кума Путина опять сработала

Карпенко: простая схема кума Путина опять сработала
«Еврооптимисты», которые уже окончательно дискредитировали себя, идут на канал Виктора Медведчука, чтобы там показательно вступить в запланированный спор с регионалом Евгением Мураевым, чтобы показательно покинуть студию, и, таким образом поднять себе рейтинг среди группы «Майдан», так и одновременно поднять рейтинг Мураеву среди группы «Антимайдан». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Богдан Карпенко.

Он отмечает, что даже самый недалекий человек мог предположить, о чем будет идти речи на эфире, если там планирует быть Мураев, но в данном случае речь и дет о спланированном шоу. Блогер отмечает, что эта постоянная схема кума Путина по взаимной раскачке популистов на эмоциональных темах. «Лайкают же, до сих пор ведутся. Подумаешь – такое простое, а такое эффективное. «Ой, какие же вы молодцы!». Ваши «молодцы» три года за бюджет не голосуют, три года дерьмом в Украину бросают, вот где видно, какие они «молодцы», ваши «молодцы» Украину на квартиры поменяли – написал Карпенко.

По его словам, та же самая нардеп Светлана Залищук, которая больше всего полемизировала вместе с Мураевым не такая уж и простая амбициозная журналистка с глухомани. У Светланы отец банком руководил, через который Клименко деньги отмыл, а люди до сих пор верят в эти показательные игрища в флажки и вышиванки на NewsOne.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Запрет «Сватов»: в «Квартале 95» выступили с угрозами

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
30 ноя 2017
9756

СМИ: в Минске Путин шел к Лукашенко странной походкой и на высоких каблуках

В ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который начался сегодня, 30 ноября в Минске, представители прессы заметили, что российский президент Владимир Путин прибыл к Лукашенко

30 ноя 2017
8985

Своим протестом нардепы закрыли Мураеву рот в разгар прямого эфира

Как сообщает replyua.net, одиозный нардеп Евгений Мураев решил устроить бенефис на собственном телеканале, при этом не просчитал один момент – для того, чтобы бенефис состоялся, нужно было продюсерам

30 ноя 2017
6999

Блогер: теперь к Саакашвили должны возникнуть вопросы – есть грань, которую не может переступить нормальный человек

В сети полным ходом идет обсуждение пикантных фото лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили с привлекательной незнакомкой, которую фотограф сумел сфотографировать только со спины. При этом

30 ноя 2017
6133

Пономарь: «В последний день осени несколько хороших новостей для Украины»

На календаре уже последний день осени, и сегодня нужно отметить несколько важных новостей для Украины. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политический обозреватель

Последние новости

Блогер: 1-е декабря 1991-го стал ключевым днем в истории Украины – перед нами был чистый лист и столбовая дорога возможностей

В РФ инициируют «Нюрнберг» для «нацистской Украины»

Телеведущий назвал неожиданную причину запрета сериала «Сваты» в Украине

На протяжении всего лета Трамп требовал республиканцев прекратить расследование Рашагейта

«Закончат не они»: Савченко назвала зачинщиками войны на Донбассе Путина и Порошенко

Берлускони снова предстанет перед судом

Карпенко: простая схема кума Путина опять сработала

5 миллиардов тонн: стало известно об опасных отходах, накопившихся в Украине

«Нужно извиниться»: в Украине в конфликт с Польшей «подлили масла в огонь»

Между Тиллерсоном и Трампом наметились серьезные разногласия, - Госдеп США

Климкин поехал на Закарпатье, чтобы «снять языковое напряжение»

«Евросоюз – это крупнейший кредитор России в Крыму и в войне на Донбассе», - политик

Журналист: «В Вашингтоне наступают веселые времена. Лично я такого не припомню»

Песков: «Власти США хотят рассорить Путина с бизнес-элитой»

Илларионов: «Либо США не знают, что происходит в Украине, либо делают только вид»

Конец света 2017: Земля погрузится в полную тьму, у человечества будет всего 15 минут на прощание

Межигорье государству не возвращали, здания до сих пор принадлежат Януковичу - ГПУ

Над админзданиями Луганска появились флаги РФ

Блогер: о чем можно говорить с человеком, который обзывает мою страну проституткой?

В УПЦ КП опровергли сообщение об обращении Филарета к РПЦ с просьбой о помиловании

 Новости за день