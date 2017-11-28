Карпенко: Майкл Щур не на шутку разозлил своих поклонников

Как передает replyua.net, известный шоумен Майкл Щур опубликовал на страничке «Телебачення Торонто» в Facebook шуточный пост о том, что кандидату в президенты Вакарчуку удалось обойти в рейтинге таких сильных соперников, как Зеленский и Винник, но сможет ли он обойти еще одного сильного кандидата, которым, по мнению Щура, выступает стиральная машинка. Как пишет в своем блогер украинский блогер Богдан Карпенко, на самом деле у этого опроса от «Телебачення Торонто» является сразу аж три положительных моменты.
Блогер отмечает, первый положительный момент – это то, что Майкл Щур забыл, или он в каком-то другом измерении теперь, и не ориентируется в элементарном, какая основная его политическая аудитория – это ценители «зрады», а ценители «зрады» - фаны популизма, то есть, преимущественно фаны Вакарчука. Эта часть аудитории Майкла Щура на такой опрос обидится, особенно, учитывая тот факт, что в подобных опросах традиционно побеждает вариант «стиральная машинка».
Блогер продолжает, аудитория Майкла Щура, которая обидится, прекратит игнорировать ту информацию, что Майкл Щур получает премию от НСТУ в 170 тысяч гривен за те шуточки, которые и «впитывает» аудитория в розовых очках.