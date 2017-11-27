Богдан Карпенко: хамство Саакашвили обидело «неприкасаемых»

Когда Михеил Саакашвили в студии Савика Шустера нахамил журналистке из малоизвестного издания, а его сторонники еще и травлю девушке после эфира устроили – об этом медиаобщество молчало, словно ничего такого не произошло. Когда же Михо нахамил Татьяне Даниленко и Кристине Бондаренко, в Фейсбук началась целая паника «Ой! Саакашвили же журналисткам хамит! Как так можно?». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Богдан Карпенко.
«Я что хочу сказать лицам, которые молчали тогда, вас волнует вопрос теперь не потому что Миша проявил хамство в сторону журналистов, вам печет от того, что нахамили вашим друзьям-журналистам. Так же, как вы в рот воды набираете, когда Шабунин нападает на Филимоненко, или Парасюк врывается с автоматом к Дзиндзя, и поднимаете визг, когда кто-то даже просто криво посмотрит на Ткача со «Схем», - написал блогер.
По его словам, журналисты не против нападений на журналистов, они против нападений на своих друзей-журналистов. Нужно признаться самим себе, что, если бы Саакашвили нахамил другим журналистам, то такие как Муждабаев, Даниленко, Бондаренко и дальше бы продолжали сидеть с полным ртом воды. Правда в том, что им все равно это все хамство Саакашвили, кроме случаев, когда этот журналист из их круга друзей.