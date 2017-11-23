Богдан Карпенко: Гордон – это российский троян, который время от времени говорит приятные вещи для украинцев

В сети активно раскручивается видео, на котором известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон во время прямого телефонного включения в эфире «России-1» раскритиковал российскую власть за агрессию против Украины, за войну на Донбассе и аннексию украинского Крыма. По словам блогера Богдана Карпенко, хочется огорчить многих патриотов, которые поверили в искренность Гордона.
Карпенко отмечает, Дмитрий Гордон помимо того, что очень хороший журналист и политтехнолог, но еще и друг Иосифа Кобзона – это российский троян, который время от времени говорит приятные вещи для украинцев. Все это он делает, чтобы втереться в доверие, а потом начинает тем же украинцам рассказывать «гебешные» маркеры, раскручивать таких персон, как Надежда Савченко, выдумывать «зраду» и так далее.
«Ну, сколько можно наступать на те же грабли? Отправьте Гордона в игнор, что бы он ни говорил, потому что все, чего стоит Гордон на самом деле – он уже многократно показал своей «гебешной» медийной деятельностью, а благодаря таким видео – еще будет немало пропаганды вносить в головы украинцам в перспективе», – резюмировал блогер.