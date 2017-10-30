Богдан Карпенко: то, что произошло вчера и сегодня – закономерность и окончательное фиаско оппозиции на всех фронтах



Наслаждение смотреть видео, на котором люди обходят нардепа от «Самопомощи» Егора Соболева, который призывает не покупать продукцию «Рошен» в фирменном магазине. Как



Он отмечает, что вдвойне больше наслаждение наблюдать данное действо параллельно узнавая, что по предварительным подсчетам голосов в 170 общинах по всей Украине кандидаты от «БПП «Солидарность» получают 101 должность председателей ОТГ, а кандидаты от «Батькивщины» – аж 9, а о кандидатах от «Движения новых сил» Саакашвили и «Самопомощи» Садового по результатам выборов вообще не слышно.



Богдан Карпенко подчеркивает, это еще одно потрясение «революционной» оппозиции: и на митинги их не ходят, и в магазинах их не слушают, а молча, продолжая стоять в очереди за продукцией «Рошен», и на выборах глав ОТГ партия президента побеждает с огромным отрывом. Все это не случайность, а закономерная реакция на те вещи, которые популистически продвигает оппозиция, совместно агитпропагандой вражеского Кремля.

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Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ Наслаждение смотреть видео, на котором люди обходят нардепа от «Самопомощи» Егора Соболева, который призывает не покупать продукцию «Рошен» в фирменном магазине. Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет украинский блогер Богдан Карпенко Он отмечает, что вдвойне больше наслаждение наблюдать данное действо параллельно узнавая, что по предварительным подсчетам голосов в 170 общинах по всей Украине кандидаты от «БПП «Солидарность» получают 101 должность председателей ОТГ, а кандидаты от «Батькивщины» – аж 9, а о кандидатах от «Движения новых сил» Саакашвили и «Самопомощи» Садового по результатам выборов вообще не слышно.Богдан Карпенко подчеркивает, это еще одно потрясение «революционной» оппозиции: и на митинги их не ходят, и в магазинах их не слушают, а молча, продолжая стоять в очереди за продукцией «Рошен», и на выборах глав ОТГ партия президента побеждает с огромным отрывом. Все это не случайность, а закономерная реакция на те вещи, которые популистически продвигает оппозиция, совместно агитпропагандой вражеского Кремля.