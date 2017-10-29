Карпенко: интересно, как теперь будет себя вести Садовой после сообщений из прокуратуры?

Как предает replyua.net, известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что мэр Львова Андрея Садовый еще, наверное, не полностью понял, что его титушки, по-другому депутатов с «Самопомощи» не назовешь, не «бизнес Порошенко» в результате анонсируют блокировать, а Ротшильдов, в управлении которых сейчас находится корпорация «Рошен».
«Уже дошло, как думаете? И насколько ясно Андрей Иванович осознает последствия подобных инициатив собственной партии для своей репутации в посольствах, где он так любит бывать? И как это будет Андрей Иванович с плохой репутацией потом просить защиты у посольств, когда прокуратура сообщит об интересных моментах невероятной «хозяйственной» деятельности Андрея Ивановича за последние годы во Львове?», – задается вопросом блогер.
Он отмечает, что, если посмотреть на эти цирки вомбатов, то видны сплошные «победы». Складывается впечатление, что господина Садового кто-то сильно подставляет, наплевательски относясь ко всем тем достижениям, которые «крепкий хозяйственник» сделал на протяжении определенного времени во Львове.