Карпенко: нет никакого смысла это «счастье» депортировать

Сложно даже представить, кого, если не Михеила Саакашвили можно было нанять, чтобы так блестательно и так успешно скомпрометировать всю «демократическую» оппозицию с «Самопомичью», «Батькивщиной», «антикоррупционерами» и прочими деятелями в стране. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Богдан Карпенко.
Он отмечает, что особенно смешно – Саакашвили делает это не за счет власти, а за счет олигархата и беглых регионалов. «Я бы мог долго спорить со зрадофилами, что их протест под Верховной Радой – это антимайдан, а тут сам Михеил без всяких возражений цитирует утверждение о том, что у нас нелегитимный президент, нелегитимный парламент, и уже о гражданской войне начались заносы», – написал Карпенко.
По его словам, всем уже хорошо известно, чья именно риторика о «нелегитимных». Богдан Карпенко отмечает, что еще в 2015-м зрадофилов предупреждали – Николозович цитирует маркеры Кремля, но те не слушали, и упорно повторяли вслед за ним. Теперь пусть любуются своим лидером и нет никакого смысла это «счастье» депортировать, есть все шансы еще наблюдать, как те, кто его внесли через границу, начнут его выносить назад.