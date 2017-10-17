Карпенко: организаторы «акции 17-го» – это не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ

Известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что нашим дорогим известным «антикоррупционерам», «активистам», «журналистам», которые так активно эти дни манипуляциями созывали людей на очередную «акцию 17-го», не помешало бы понять одну простую вещь – они не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ, издавать собственную позицию – как позицию всего народа.
«Я тоже являюсь представителем народа, от имени которого вы обращаетесь, я не разделяю ваши популистские лозунги, я не поддерживаю ваше критиканство в сторону власти, я считаю ваши постоянные популистские протесты - гэбешными, а вас я считаю политическими банкротами, которые видели в Майдане исключительно возможность собой заменить предшественников, и делать то же, что делали предшественники, а не возможность изменить страну к лучшему. Вы и есть тот Янукович-2, вы, а не Порошенко, которого вы ежедневно поливаете грязью со всех возможных площадок», – написал Карпенко.
Он отмечает, что Порошенко и коалиция БПП и Народного фронта, действительно работают для изменения страны к лучшему, они взяли на себя ответственность. В то же время, наши популисты не упускают возможности навредить везде, где только можно.