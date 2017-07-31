Коломойский преподал хороший урок, использовав Михо, как игрушку, – Карпенко

Три дня – это уж и весь срок, на протяжении которого был интересным Михаил Саакашвили со своим украинским гражданством. На большее «грузинского реформатора» не хватило. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Богдан Карпенко. По его словам, на самом деле Михаила Саакашвили рассекретили так называемые порохоботы, Саакашвили проявил себя при первом же кремлевском маркере на «антикоррупционном» форуме еще в декабре 2015 года. Два года активные украинцы не давали ему зомбировать популизмом украинцев.
По словам Богдана Карпенко, трудно представить, чтобы было, если бы не это сопротивление в соцсетях, и сколько беды бы натворил «реформаторский» вирус сегодня, а так Саакашвили получи надежный отпор, что не позволило ему нарастить рейтинга сладкими обещаниями и манипуляциями. Блогер отмечает, что теперь также наконец-то стало понятным, кто же «валит» обливает грязью Яценюка.
«Хороший урок от Коломойского, который сумел отлично отстраниться в информационном пространстве от собственной игрушки путем раскрутки нескольких громких скандалов в начале деятельности Михо в Одессе, чтобы ни у кого и мысли не возникло, кто на самом деле кукловод», – резюмировал Богдан Карпенко.