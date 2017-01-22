Блогер емоційно звернувся до українців: припиніть жити у солодких міфах – ніяка влада вам кланятись не буде

Відомий український блогер Богдан Карпенко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що в со мені дискусія про те, що в суспільстві все частіше спостерігається дискусія, що ось країна не така, реформи не швидкі, влада не цінує, тому треба «валити» у чудові краї звідси. На думку блогера, як у людини є пропозиція, і умови кращі, і оплата, і не принципова зміна країни – вона поїде, і ніщо тут її не втримає: ні реформи, ні ідеальна влада.
«Якщо ж у людини виїзд має явно більше мінусів, але присутнє бажання поскаржитись, як все погано, то таким скажу наступне: ви понавидумували собі, що ото можна раз за пару років підняти дупу, прийти на участок, проголосувати, а далі все буде якнайкраще: і цінити почнуть, і роботу чудову дадуть, і кланятись стануть за те, що такий красивий пожертвував собою, залишився Неньку піднімати. Припиніть жити у солодких міфах: ніхто масово кланятись не стане, жодна влада вам все швидко не змінить. Особливо жодна влада вам все швидко не змінить, як ви, і такі, як ви, самі до тих змін не будете долучатись», – написав Богдан Карпенко.
За його словами, не треба чекати, що хтось почне нам дякувати, а долучатися до змін, які принесуть той результат, який, у сподіваннях, застануть наші діти, і зможуть продовжити розбудовувати країну вже з кращих стартових умов.