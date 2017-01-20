Карпенко: в українських журналістів талант на Порошенка вішати усіх собак

Відомий український блогер Богдан Карпенко на своїй сторінці в Facebook прокоментував пост журналіста Дениса Казанського, який звинуватив президента Порошенка в більшості проблем, які є сьогодні в Україні.
За словами Богдана Карпенка, виявляється, це Порошенко винен, наприклад, що «Самопоміч», «Батьківщина», і єврооптимісти три роки підряд відмовляються голосувати за бюджет, і приходиться шукати голоси у «регіоналів». «Я сюди ще можу добавити шантажі «проєвропейських» партій, які багаторазово зривали ті голосування, котрі від нас вимагали ЄС, США, МВФ. Виявляється, це Порошенко повинен перебрати на себе функції суду, щоб садити сепаратистів, і бажано тих сепаратистів, на яких будуть вказувати журналісти, і законів для цього не потрібно. «Пан Казанський після того про узурпацію влади кричати не буде? А, як самого пана Казанського без суду посадять, він же не буде мати нічого проти?», – задається питанням блогер.
«Виявляється, Порошенко «кришує» бурштин, звісно пан Казанський має докази, і вже мчить у НАБУ, туди ж пан Казанський понесе докази злочинів у виконанні Кононенка. Я ж все вірно розумію?», – зазначив Карпенко.
Блогер наголошує, що наші журналісти спочатку три роки кричать, що Порошенко не закриває фабрику у Липецьку, потім, раптово, як та фабрика закривається, ви вони в один голос кричать, що це не Порошенко її закрив, а ті, хто керує «Рошеном», тобто, виявилось, журналісти знали, що керівництво «Рошеном» було передане у траст, і, при цьому, не полишали нагоди накинути на президента маніпуляціями. І от, коли та «зрада» відпала, журналісти починають накидувати чергову дурню. «Чи не знає пан Казанський, що він відверто маніпулює ось цими «договорняки з ригами», «ніхто не сидить», «кришування бурштину», «кононенко»? Знає. То навіщо він це робить? Мало реальних проблем в країні, щоб їх ховати за цими маніпуляціями для ідіотів, з якими ті ідіоти потім носяться соцмережами роками?», – підсумував Карпенко.