Богдан Карпенко: рішення про закриття «Рошен» у Липецьку приймав не Порошенко, але рекомендації від нього були



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«Не маю жодних ілюзій відносно того, що питання фабрики «Рошен» нарешті припинить бути популярним. Люди, які сенсом свого перебування у соцмережах останні роки бачать спільну з Путіним боротьбу проти Порошенка, видумають собі нову «зраду» по цій же темі, і будуть з нею носитись до наступних виборів», – написав Богдан Карпенко.



При цьому блогер не виключає, що побажання від Петра Порошенка при прийнятті рішення керівниками компанії могли були враховані, принаймні, у офіційному повідомленні серед причин вказані і політичні, а тому без рішучих побажань гаранта Конституції могло і не обійтись. В будь-якому випадку від закриття фабрики здебільшого постраждають пересічні росіяни, які залишаться без роботи, яка протягом останнього часу в РФ не на кожному кроці.

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Горячая тема: Политолог: самый большой страх России Як передає replyua.net , відомий український блогер Богдан Карпенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що президент Петро Порошенко не керує «Рошеном», тому не має відношення до рішень щодо закриття фабрики у Липецьку РФ. Рішення приймалось тими, хто керує компанією сьогодні, вважає блогер.«Не маю жодних ілюзій відносно того, що питання фабрики «Рошен» нарешті припинить бути популярним. Люди, які сенсом свого перебування у соцмережах останні роки бачать спільну з Путіним боротьбу проти Порошенка, видумають собі нову «зраду» по цій же темі, і будуть з нею носитись до наступних виборів», – написав Богдан Карпенко.При цьому блогер не виключає, що побажання від Петра Порошенка при прийнятті рішення керівниками компанії могли були враховані, принаймні, у офіційному повідомленні серед причин вказані і політичні, а тому без рішучих побажань гаранта Конституції могло і не обійтись. В будь-якому випадку від закриття фабрики здебільшого постраждають пересічні росіяни, які залишаться без роботи, яка протягом останнього часу в РФ не на кожному кроці.