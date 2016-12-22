Блогер: Лидеры фракции «Батькивщина» опять где-то потерялись или заблудились в кулуарах Рады

Голосование за исключение посла террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» в Верховной Раде Украины Надежды Савченко из состава парламентской делегации Украины в ПАСЕ показало, что бывшие однопартийцы Савченко страдают на редкую болезнь – отсутствовать в сессионном зале, когда идет голосование за важные законопроекты. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский блогер Богдан Карпенко, передает replyua.net.
Как результат, во время голосование за исключение Надежды Савченко из украинской делегации в ПАСЕ Юлия Тимошенко – отсутствует, Борис Тарасюк – отсутствует, Андрей Кожемякин – отсутствует, Сергей Власенко – отсутствует, Григорий Немыря – отсутствует.
«Юлия Владимировна, вы ни разу не палитесь, ну, вот ни разу, совсем-совсем, и вчера не попадались на горячем, когда ваш представитель отказался подписывать постановление об исключении Надежды Савченко из делегации в ПАСЕ, совсем-совсем не палитесь», – написал Богдан Карпенко в Facebook.
Напомним, что, несмотря на отсутствие большинства депутатов фракции «Батькивщина», Рада большинством голосов приняли решение об исключении Савченко из делегации ПАСЕ.