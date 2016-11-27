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Блогер: В Грузии Саакашвили под лозунгами борьбы с коррупцией тупо отжимал бизнес

Блогер: В Грузии Саакашвили под лозунгами борьбы с коррупцией тупо отжимал бизнес
Журналисты программы «Наші гроші» уличили Саакашвили в двойных стандартах борьбы с коррупцией, а именно, по версии СМИ, будучи президентом Грузии, Михаил Саакашвили «подстраивал» бизнес под себя, а всем, кто пытался сопротивляться этому, указывали на свое место многочисленными проверками. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал блогер Богдан Карпенко, передает replyua.net.

Как сообщают журналисты, у Саакашвили в Грузии были полностью развязаны руки, так как у него не было проблем не только с частным бизнесом, но и с ключевыми СМИ, которые были приватизированы. «Год указываешь на непоследовательность Михаила Саакашвили, показываешь ложь в исполнении Сакварелидзе, тебя травят и упрекают. И вот, журналисты «Наші гроші» сообщают, что, оказывается, в Грузии Миша под лозунгами борьбы с коррупцией тупо отжимал бизнес, а всех, кто осмеливался на это указывать – жестко прессовали», – написал Карпенко.

По его словам, сейчас же команда Саакашвили сбежала и кормиться со средств, которые вывела в свое время в офшоры. Удивляет позиция некоторых неуважаемых «представителей общественности», которые, узнав, что Саакашвили занимался рейдерством и бросал за решетку несогласных, наплевав на законы, прикрываясь пиаром, продолжают его поддерживать в Украине.
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