Блогер: Как можно восхищаться Кастро и одновременно осуждать преступления коммунистов

Известный украинский блогер Богдан Карпенко на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что нельзя спокойно наблюдать, как у многих людей наблюдается раздвоение личности. Довольно уважаемые в обществе люди с одной стороны с пылким восхищением относятся к политике Фиделя Кастро и в то же время «плюют» на портреты Ленина и Сталина.
«Не понимаю, как можно восхищаться Фиделем Кастро, и, при этом, одновременно осуждать преступления сторонников Кастро – коммунистов. Какое гибридное восприятия у многих. Ладно, официально Президент должен высказаться по принятым нормам в таких ситуациях, но я услышал восхищенные высказывания действиями Фиделя от многих патриотичных людей», – написал Карпенко. По его словам, уважение к Кастро говорит лишь о том, что многие в Украине после революции Достоинства уважают поступки жестокого диктатора. «Журналист Портников написал так: «Фидель – это боевик Моторола, который выжил», и у меня примерно такое же отношение к Кастро», – резюмировал блогер.
Напомним, Фидель Кастро ушел в мир иной 25 ноября в возрасте 90 лет. Его похороны пройдут 4 декабря.