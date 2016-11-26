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Блогер: Как можно восхищаться Кастро и одновременно осуждать преступления коммунистов

Блогер: Как можно восхищаться Кастро и одновременно осуждать преступления коммунистов
Известный украинский блогер Богдан Карпенко на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что нельзя спокойно наблюдать, как у многих людей наблюдается раздвоение личности. Довольно уважаемые в обществе люди с одной стороны с пылким восхищением относятся к политике Фиделя Кастро и в то же время «плюют» на портреты Ленина и Сталина.

«Не понимаю, как можно восхищаться Фиделем Кастро, и, при этом, одновременно осуждать преступления сторонников Кастро – коммунистов. Какое гибридное восприятия у многих. Ладно, официально Президент должен высказаться по принятым нормам в таких ситуациях, но я услышал восхищенные высказывания действиями Фиделя от многих патриотичных людей», – написал Карпенко. По его словам, уважение к Кастро говорит лишь о том, что многие в Украине после революции Достоинства уважают поступки жестокого диктатора. «Журналист Портников написал так: «Фидель – это боевик Моторола, который выжил», и у меня примерно такое же отношение к Кастро», – резюмировал блогер.

Напомним, Фидель Кастро ушел в мир иной 25 ноября в возрасте 90 лет. Его похороны пройдут 4 декабря.
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