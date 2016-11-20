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СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Украинцы – уникальные люди: подняли с колен страну и армию ради того, чтобы истерически кричать: перевыборы, тарифы, Липецк

Украинцы – уникальные люди: подняли с колен страну и армию ради того, чтобы истерически кричать: перевыборы, тарифы, Липецк
Известный украинский блогер Богдан Карпенко считает, что украинцы уникальны своей непредсказуемостью. Сначала они готовы месяцами стоять на морозе, готовы оставлять дома, ездить по всей стране, собирать необходимые вещи, помогать своей армии, одевать ее, кормить, тратить свое здоровье, время и деньги, а потом оказывается, что все это ради того, чтобы выбирать какого-то очередного чудотворца из студии Савика Шустера, который вот возьмет и все сделает, вся коррупция поборется, все реформы воплотятся и наступит оно – огромное счастье.

По словам блогера, усилия на Майдане и защита от агрессии РФ, это было только начало. Прошло время и все устали, опустив руки, в надежде, что должен прийти какой-то реформатор и всю дальнейшую работу за кого-то сделать, но никто за вас вашу работу по изменению страны делать не будет, и никто вам не поклонится за ваши предыдущие усилия. «Вы это делаете для себя и для своего видения процессов, которые должны происходить в стране, а не для благодарностей. Влияете на процессы – они происходят, в том числе, под вашим влиянием, прекращаете влиять на процессы – не удивляйтесь, что они начинают происходить по влиянию других, и по их видению», – подытожил Богдан Карпенко.
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