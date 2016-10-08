Блогер пояснив у чому різниця між реформаторами Саакашвілі і Порошенко

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Одеський губернатор Михайло Саакашвілі сам пише: «Хочу підкреслити, що в Грузії, перед тим, як почати швидкий розвиток, мені знадобилося сім років, щоб очистити владу від корупціонерів що заважають реформам». Мова йде про країну, з кількістю населення у десять разів меншу, ніж в Україні, про країну, яка під час тих реформ не оборонялась від військової агресії РФ, під час тих реформ не мала окупованою частину своєї території, про країну, у котрій Міша мав всю повноту влади, цитує блогера Богдана Карпенка replyua.net.«Саакашвілі мав країну, де він за критику міг закривати канал. Країну, де в нього не було своєї Юльки, самопомічей, ляшків і десятків провокаторів, замаскованих під патріотів, і ще три фракції ригів, і це тільки у ВРУ, і сотень відомих «експертів-антикорупціонерів», – поза стінами Ради, яких називали реформаторами, і вимагали слухати любу їхню дурню, не було абсолютно продажної преси, яка свідомо би його валила, і яку не можна чіпати, навіть маючи докази її продажності, бо одразу істерика на весь світ», – написав Карпенко у Facebook.За його словами, при тому Саакашвілі так на реформував, що тепер чомусь не хоче вертатись. При цьому, Міша дозволяє собі кидатись з обвинуваченнями у відсутності реформ до керівників України, які, при всіх негативних початкових умовах, ще й стримуючи військову агресію, нашу країну втримують вже третій рік. При цьому Міша, маючи максимальну підтримку Президента, в своїй області досяг одних з найгірших показників. І все одно ціла секта за ним досі носиться, як за спасителем, а винні всі, тільки не Саакашвілі, резюмував блогер.