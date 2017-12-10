Муждабаев: только президент может прекратить это шапито и вернуть политическую жизнь страны в пристойное русло

Президент Петр Порошенко – не диктатор, кто бы что про него ни говорил, какие бы сплетни не плел и он не глупый человек, судя по всей предыдущей жизни. Сейчас наступил тот момент, когда президент страны должен найти в себе моральные силы, несмотря на личную обиду, и государственную мудрость, несмотря на кучу подхалимов и выгодополучателей себе на уме, чтобы прекратить это шапито и вернуть политическую жизнь страны в пристойное русло. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев.
Он отмечает, что борьба с коррупцией – это не только «популистский лозунг Саакашвили», как говорят его оппоненты, но и реальный общественный запрос. Иного пути у нас просто нет – разве что опять на Восток, но среди большинства украинцев такого желания не наблюдается.
По словам Муждабаева, власти, этой или же следующей, придется общественному запросу соответствовать. Блогер подчеркивает, что бороться с Саакашвили можно и даже нужно, если это политическая борьба. Бороться с законами развития демократического общества невозможно и бесполезно. Согласно этим законам, движение к общественному прогрессу никакая власть, кроме кроваво-диктаторской, не может остановить.