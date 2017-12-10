Муждабаев: остался только один вариант для власти перевести процесс в не революционное русло

Относиться к Саакашвили может каждый по-своему, но нужно констатировать факты – людей пришло на воскресный марш в поддержку больше, чем ожидалось, хотя и нельзя при этом отметить то, что автобусами свозили «протестующих» намного больше, чем в прошлое воскресение. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Айдер Муждабаев.
По его мнению, есть только один вариант для власти перевести процесс в не революционное русло. Порошенко должен немедленно дать указание Луценко освободить Саакашвили. Причм не под домашний арест с браслетом, а под подписку о невыезде, а еще лучше – просто освободить под обязательство ходить на допросы. Никакого риска, что Саакашвили уедет из Украины, к несчастью для его бывшего друга, нет. А дальше – президенту нужно выступить в парламенте с примирительной прогрессивной речью, признать острую проблему коррупции, заявить лично о поддержке НАБУ.
Муждабаев отмечает, что здесь уже не важно, будет искренним президент или нет, но напряжение и противостояние в нарастающей фазе будет приостановлено. «Мы знаем умение Петра Алексеевича останавливаться в последний момент, надеюсь, оно ему поможет и на этот раз», – резюмировал Муждабаев.