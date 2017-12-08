Айдер Муждабаев: Садовод-огородник. Саакашвили никак не отойдет от своих граблей

Как передает replyua.net, не прошло и месяца, как экс-президент Грузии, а ныне опальный украинский оппозиционер Михеил Саакашвили в эфире телеканала ЗИК обвинил журналистку Татьяну Даниленко в работе по темниках на Банковую. Такуб реакцию «грузинского реформатора» вызвал неудобный вопрос о финансировании акции «Движения новых сил». Потом спустя пару дней Саакашвили уже в эфире NewsOne проигнорировал вопрос ведущего Тиграна Мартиросяна.
И вот уже после скандальных событий в центре столицы Саакашвили откровенно оскорбил на камеру, приказав «исчезнуть» журналисту BBC Джону Фишеру, вопрос которого ему не понравился.
«Ну, что можно сказать про этого продажного репортеришку? Наверное, базарный мужик, берет деньги у барыг, работает по темникам Банковой! Что там еще Саакашвили привык говорить журналистам, когда те задают откровенные, а не заготовленные вопросы?», – задается вопросом украинский блогер Айдер Муждабаев. Он отмечает, что при этом еще не так давно Саакашвили восхвалял именно западных журналистов, заявляя, что они никогда себя не ведут так, как украинские - «западные журналисты умеют ставить вопросы, внимательно выслушивают ответы, не перебивают собеседника, всегда корректны, поэтому в разговорах с ними политики не раздражаются и ведут себя подобающе».