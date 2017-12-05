Муждабаев: если вы не остановитесь, не научитесь друг друга терпеть ради страны, то вас снесут оптом

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев в своем блоге пишет о том, что сегодня все в Украине обсуждают каких-то личностей – Саакашвили, Порошенко, при этом единицы говорят об Украине, а хотелось бы, чтобы говорили и думали о том, как нам вернуть Крым, Донбасс, а не гражданство Саакашвили или политический вес Авакову, Яценюку.
«Я ненавижу все это. Вы крадете у Украины время, деньги и силы, которые сейчас так нужны. Если вы не остановитесь, не научитесь друг друга терпеть ради страны, то вас снесут оптом. И власть, и лидеров улицы, если в них разочаруются, а активные украинцы очень скептичны, - всех. И это будет заслужено вами, но Украина этого не заслуживает. Прекращайте охоту на людей, даже если они вам омерзительны», – написал Муждабаев.
По его словам, так называемым оппозиционерам нужно прекращать звать людей на штурмы, в них будут биться, получать по головам и гибнуть не оппозиционеры. Об этом нужно также помнить власти и СМИ. Народ злой и не столько из-за Саакашвили, столько из-за воровства, из-за лжи и насквозь искусственного пиара.