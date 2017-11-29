Муждабаев: это и есть ответ на главный вопрос, почему у нас все не так, как на Западе



Фанаты и сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и некоторые люди, которые так же понимают в журналистике, как некоторые журналисты в нейрохирургии, рассуждают об интервью с политиками в западных СМИ. Так вот, правила общения с прессой там постсоветские политики знают прекрасно и ведут себя в эфирах, как зайчики, даже выражения лиц у них совершенно другие. Как



По его словам, западных журналистов политики боятся, западных зрителей – уважают, а своих журналистов и зрителей – ни во что не ставят, даже с экрана телевизора обращаются к потенциальным избирателям, как к прислуге.



«Попробуй они себя вести там, как здесь, я даже не знаю, что бы с ними сделали интервьюеры. Точнее, знаю. И они знают. Двойные стандарты во всем. И это касается не только Михеила Саакашвили, посмотрите интервью других наших политиков – то же самое. Свой народ для них – быдло, в прямом смысле этого слова. Вот это и есть ответ на главный вопрос, почему у нас все не так, как на Западе», – резюмировал Айдер Муждабаев.

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Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях Фанаты и сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и некоторые люди, которые так же понимают в журналистике, как некоторые журналисты в нейрохирургии, рассуждают об интервью с политиками в западных СМИ. Так вот, правила общения с прессой там постсоветские политики знают прекрасно и ведут себя в эфирах, как зайчики, даже выражения лиц у них совершенно другие. Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев По его словам, западных журналистов политики боятся, западных зрителей – уважают, а своих журналистов и зрителей – ни во что не ставят, даже с экрана телевизора обращаются к потенциальным избирателям, как к прислуге.«Попробуй они себя вести там, как здесь, я даже не знаю, что бы с ними сделали интервьюеры. Точнее, знаю. И они знают. Двойные стандарты во всем. И это касается не только Михеила Саакашвили, посмотрите интервью других наших политиков – то же самое. Свой народ для них – быдло, в прямом смысле этого слова. Вот это и есть ответ на главный вопрос, почему у нас все не так, как на Западе», – резюмировал Айдер Муждабаев.