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Муждабаев: Саакашвили должен немедленно извиниться перед украинскими журналистами

Муждабаев: Саакашвили должен немедленно извиниться перед украинскими журналистами
Известный украинский журналист и блогер Айдер Муждабаев раскритиковал недавнее поведение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в эфире телеканала ЗИК, где он обвинил Журналистку Татьяну Даниленко в использовании «темников» администрации президента. При этом всем известно, что Даниленко является одним из главных критиков самого Порошенко и его администрации.

По словам Муждабаева, общения и риторика в последних эфирах у журналистов, которых никак нельзя обвинить не только в работе на власть, но и в каких-либо отношениях с властью, перешли границу разумного. Саакашвили по сути дела оскорбили замечательных честных неподкупных журналисток Татьяну Даниленко и Кристину Бондаренко. Он обвинил их в том, чего нет. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, какие бы они ни были, развеивать, если надо, слухи или нелепости, Саакашвили переходит на личности, что недопустимо. Саакашвили гордится тем, что имеет близкие отношения с политиками США и Европы, но такая манера общения с журналистами там невероятна. «Ни Хрыстя, ни Таня Саакашвили не «травили», ни по каким «темникам» они не работают. Это ложь. Я предлагаю вам осознать оскорбительностях подобных высказываний и принести им искренние извинения, если это было сказано вами сгоряча. Надеюсь, вы не будете спорить с тем, что в любой стране, кроме РФ и КНДР, журналисты имеют право интересоваться у политиков вопросами партийного строительства, репутации любых персоналий, в принципе задавать любые вопросы», – написал Муждабаев в своем обращении к Саакашвили.

По словам блогера, именно благодаря журналистам о Саакашвили знают в Украине, они дают возможность Саакашвили говорить напрямую с обществом, но журналисты не обслуживающий персонал публичного дома и не подставки для микрофонов. Айдер Муждабаев отметил, что он за то, чтобы Саакашвили был в украинской политике, но с таким отношением к журналистам, «грузинского реформатора» ждет скорый тупик.

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